توتنهام بطلا للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

شفق نيوز/ توج فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي، بلقب النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب مواطنه مانشستر يونايتد.

وتغلب "سبيرز" على "الشياطين الحمر" بهدف دون رد، في المباراة النهائية لمسابقة "يوروبا ليغ" التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سان ماميس" في مدينة بيلباو الإسبانية.

ودخل مانشستر يونايتد البطولة بقوة، إذ أنهى دور المجموعات دون هزيمة، جامعاً 18 نقطة من 8 مباريات، وسجل 16 هدفاً، وواصل الفريق تألقه في الأدوار الإقصائية، متجاوزاً فرقاً قوية أبرزها ريال سوسيداد، أولمبيك ليون، وأتلتيك بلباو، ليتأهل إلى النهائي بعد فوزه في نصف النهائي بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

أما توتنهام، فقد خاض البطولة بروح قتالية عالية، حيث حصد 17 نقطة في مرحلة المجموعات، وفي ربع النهائي، أطاح بآينتراخت فرانكفورت، قبل أن يحقق فوزاً مقنعاً على بودو غليمت بنتيجة 5-1 في نصف النهائي، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على أول لقب أوروبي كبير منذ سنوات.