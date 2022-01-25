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توتر بمعسكر المنتخب العراقي في طهران.. إيران ترفض اعادة فحص ثلاثة لاعبين رغم "خلوهم من الفيروس"

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-25T09:28:53+0000
توتر بمعسكر المنتخب العراقي في طهران.. إيران ترفض اعادة فحص ثلاثة لاعبين رغم "خلوهم من الفيروس"

شفق نيوز/ افاد مصدر في اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الثلاثاء، بأن ثلاثة لاعبين في المنتخب العراقي سيكونون خارج حسابات مباراة إيران ضمن تصفيات كاس العالم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اللاعبين امجد عطوان، ياسر قاسم، ومناف يونس سيكونون خارج قائمة العراق لمباراة ايران بعد رفض الجانب الايراني اعادة اجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا، للاعبين رغم ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس خلال فحص في مختبر خارجي.

واعترضت إدارةُ وفد المنتخب العراقي على نتائج الفحوصاتِ الوبائية التي أجريت لبعثةِ المُنتخب من قبل الجانب الإيراني، بعد أن أظهرت اصابة كلٍ من ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة الى المدير الإداري غيث مهنا ومدربِ حراس المرمى أحمد جاسم والمعالج ياسين خضير والمُحاسب مصطفى خالد.

الأمر الذي دفع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، إخطار الاتحاد الايراني بإعادة فحص جميع أعضاء الوفد العراقي بما فيهم من أثبتت إصابته بفيروس كورونا في مختبر يختلف عن مختبر الفحص الأول، وذلك للتأكد بشكل كلي من سلامة الجميع أو اصابة بعض الأعضاء كما ثبت في الفحص السابق.

وهذا ماكان، عندما أكس أمس الاثنين، عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، أن عملية الفحص الثانية التي أجريت من قبل أشهر المختبراتِ المُعتمدة في العاصمة الإيرانية طهران، جاءت نتائجها سلبية للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس، بالإضافةِ إلى المدير الإداري غيث مهنا، بينما جاءت النتائج ايجابيةً لكلٍ من مدربِ الحراس احمد جاسم، والمعالج ياسين خضير، والمحاسب مصطفى خالد.

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