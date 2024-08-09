توترات الشرق الأوسط تدفع بالاتحاد الآسيوي لنقل بطولة لكرة اليد من إيران للأردن

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد أحمد رياض، يوم الجمعة، ان الاتحاد الاسيوي قرر نقل مكان إقامة البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين المؤهلة إلى كأس العالم 2025 من ايران الى الاردن، بسبب توترات الشرق الاوسط.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام خلال الفترة من 3 - 14 أيلول 2024 في الأردن بدلا من إيران، بسبب عدم استقرار الوضع في المنطقة والذي ربما ينعكس سلبا على اقامة البطولة من حيث صعوبة تنقل وحضور لاعبي المنتخبات المشاركة في الأوقات المحددة".

وأشار الى أن "المنتخب العراقي يقيم حاليا بمعسكره في تركيا بعد إقامته بمعسكر سبقه في البحرين والذي يأتي استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة التي تستضيفها الأردن من 3 - 14 أيلول المقبل".

ولفت رياض الى ان "القرعة اوقعت منتخبنا في منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد للناشئين في المجموعة الأولى (ب)، إلى جانب المنتخبين الإيراني (المضيف للبطولة) والمنتخب الهندي".

وبين أن ، "13 منتخباً يشارك في البطولة على نحو 4 مجاميع ضمت كل مجموعة 3 منتخبات ماعدا المجموعة الرابعة التي ضمت اربعة منتخبات".