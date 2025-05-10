توبيخ واستقالة.. مؤتمر أرنولد يطيح بأمين الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ قدم الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، يوم السبت، استقالته من منصبه اعتباراً من يوم غد الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن استقالة فرحان جاءت عقب توبيخه من قبل رئيس الاتحاد، عدنان درجال، أمام عدسات الكاميرا خلال المؤتمر الصحفي.

وكان سبب التوبيخ، لتحدث فرحان عبر الهاتف وهو يجلس بالقرب من عدنان درجال الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد تقديم المدرب الأسترالي غراهام أرنولد اليوم.

وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، مدرب المنتخب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد، رسمياً لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد.