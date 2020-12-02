توافق بين حمودي وعبد الاله لحسم أزمة الأولمبية

شفق نيوز/ كشف مسؤول في اللجنة الاولمبية العراقية، عن حصول توافق بين رئيس اللجنة المنتهية ولايته والرئيس المنتخب سرمد عبد الاله لحسم ازمة انتخابات الرئاسة.

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية سلام عواد لوكالة نيوز، إن "اجتماع يوم امس الذي جمع رعد حمودي وسرمد عبد الاله بمباركة شخصيات رسمية ، افضى عن توافق الاراء والتعهد بالالتزام بالقضاء العراقي".

واوضح، ان "الجهات التي عقدت الجلسة لم تقبل بالشكوى التي رفعها رعد حمودي للاولمبية الدولية ضد ننائج الانتخابات الاخيرة، ووصفتها بالمستعجلة وتضعف وتقلل من شأن القضاء العراقي".

واشار عواد الى "الجميع سيرضخ للقانون العراقي ، موضحا ان يوم الخميس المقبل سيصدر القضاء العراقي قرارا اخيرا يجب التزام الجانبين المتخاصمين به".