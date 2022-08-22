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تواجه أستراليا غداً.. طائرة العراق للشباب تخسر اول مباراة امام بنغلادش في بطولة آسيا تحت 20 عاماً

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-22T17:22:53+0000
تواجه أستراليا غداً.. طائرة العراق للشباب تخسر اول مباراة امام بنغلادش في بطولة آسيا تحت 20 عاماً

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة للشباب اولى مبارياته ضمن بطولة آسيا تحت 20 عاما للكرة الطائرة الجارية في العاصمة البحرينية المنامة أمام منتخب بنغلاديش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدم المنتخب العراقي في الشوط الأول بنتيجة  25-19  

وخسر منتخب العراق في الشوط الثاني 24-26 ليتعادل المنتخبين بشوط لكليهما.

وخسر منتخب العراق الشوط الثالث بنتيجة 19-25 ليتقدم المنتخب البنغالي على منتخب العراق الوطني بشوطين مقابل شوط واحد.

وسيخوض منتخب العراق الشبابي يوم غدٍ الثلاثاء مباراته الثانية أمام منتخب أستراليا.

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