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تهديم وإعادة بناء مقر الصقور في بغداد.. وملعب "علي حسين" بديلاً

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-27T08:25:52+0000
تهديم وإعادة بناء مقر الصقور في بغداد.. وملعب "علي حسين" بديلاً

شفق نيوز/ أفاد "علي زغير" عضو ادارة نادي القوة الجوية العراقي، يوم الخميس، بأن مشروع اعادة بناء ملعب النادي كان قائماً قبل تسلمه مهمة إدارة النادي بهيئته الجديدة، مؤكداَ عملنا على تفعيله ليتم الاتفاق مع الشركة الصينية المنفذة.

وقال زغير لوكالة شفق نيوز، إن مدة المشروع الذي اتفقنا عليه مع الشركة الصينية HGEG ثلاث سنوات، وستتم المباشرة به خلال الاسابيع القليلة القادمة وبعد الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بالمشروع .

وأضاف: سنبدأ خلال شهرين التهديم باطراف الملعب مع الابقاء على ملعب النادي لحين الانتهاء من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لافتاً إلى أن الفريق سيتدرب للموسم الثاني على ملعب علي حسين الكائن في وزارة الشباب والرياضة في بغداد، لحين انجاز النادي بالكامل وذلك بعد الاتفاق مع الوزير عدنان درجال .

وأوضح أن مشروع المدينة الرياضية سيشيد على ارض النادي ويضم منشآت رياضية حيوية متطورة، منها ملعب رئيسي يتسع لـ١٥ الف متفرج وقاعة متعددة الأغراض لألعاب السلة وكرة اليد، والطائرة يتسع لألف متفرج وغيرها من المرفقات الرياضية الأخرى التي تخدم رياضيي النادي .

وأقام النادي، امس الاربعاء، احتفالاً جماهيرياً غفيراً تضمن مراسيم الاتفاق مع الشركة الصينية والتوقيع على بنود العقد .

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