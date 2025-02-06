تهديد وسب وشتم بالدوري العراقي.. و"الانضباط" يعاقب بالحرمان والغرامات

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، قرارات عقابية بعد مخالفات عدة شهدها الدوري العراقي لكرة القدم.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ عددٍ من تقارير حكام ومراقبي مباريات من أجل البتِّ فيها، وإصدار القرارات الملائمة لها، وكالآتي:

ناقشت لجنةُ الانضباط تقريرَ مراقبِ مباراة الميناء والغراف لدوري تحت 17 عاماً بتاريخ 1/2/2025 على أرض ملعبِ نادي الميناء، حيث جاءَ فيه (عدم حُضورِ فريق الغراف للمباراةِ لغاية الساعة الثالثة، وتمّ إنهاءُ المباراة من قبل الحكم)، ولما تقدم قررت اللجنة:

1. عدَّ نادي الغراف خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي الميناء استناداً لأحكام المادة (57/ب) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025 .

2. إلزامَ نادي الغراف بدفع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5000000) خمسة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة (57/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025.

وصدر القرارُ باتفاق الآراءِ قابلاً للاستئناف.

وأضاف البيان، كما ناقشت لجنةُ الانضباط تقريرَ مراقبِ مباراة ناديي الصناعة والقوة الجوية لدوري تحت 17 عاماً والتي جرت بتاريخ 1/2/2025 على أرضِ ملعب الصناعة وانتهت بنتيجة (1-0) لصالح الصناعة، حيثَ جاء فيه (في الدقيقة 30 من الشوطِ الأول قام مدربُ فريق الصناعة المدعو (إياد شعلان شطب) بالتجاوزِ اللفظيّ على حكم الساحةِ الأول، وبعد طرده بالبطاقةِ الحمراء قام بالتجاوزِ مرةً أخرى بألفاظٍ نابيةٍ ومسيئةٍ تجاه حكم الساحة حتى مغادرته أرضية الملعب)،. ولما تقدم قررت اللجنة:

- معاقبةَ (إياد شعلان شطب) مدرب نادي الصناعة بالحرمانِ من مرافقةِ الفريق لـ(مباراتين)، وغرامة مالية قدرها (500000) خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 47/2/أ من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025، على أن تنفذ العقوبةُ الانضباطيّة بعد انتهاء العقوبةِ الفنيّة.

وصدر القرارُ باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف.

وتابع البيان، كذلك ناقشت لجنةُ الانضباط الشكوى الواردة إليها من مشرفِ مباراة الكفل والحشد الشعبي ضمن دوري الدرجة الأولى، حيث جاءَ فيه ((بعد مرور 5 دقائق من بدايةِ الشوط الثاني شاهدت مسؤولَ النظام يدخن السجائرَ بالقربِ من مسطبةِ الاحتياط لنادي الكفل، فطلبت منه الانسحابَ من أرضِ الملعب، فرفض، وبعد الإيعازِ إلى قواتِ أمن الملاعب تم إبعاده، وجلس وسط الجمهورِ، وبدأ بتحريضهم والسب والقذف ورمي قناني الماء عليّ، والتوعد والتهديد، وبعد انتهاءِ المباراة تمّ رمي الحجارة على السيارة الخاصة بي، وسببت لي أضراراً ماديةً)).. ولما تقدم قررت اللجنة:

1. معاقبةَ (أحمد محمد) مسؤول النظام لنادي الكفل بالحرمان من مرافقة الفريق لـ(مباراتين،) وغرامة مالية قدرها (500000) خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 47/2/أ من لائحةِ الانضباط و الاخلاق.

2. معاقبةَ جمهور نادي الكفل بالحرمان لـ(مباراتين) من دخول الملعب (الأرض المفترضة) استناداً لأحكام المادة 49/2/ب من لائحةِ الانضباط والأخلاق.

وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.