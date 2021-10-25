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تهديدات بـ"التصفية الجسدية" تدفع مدرب نادي القاسم للاستقالة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-25T19:00:56+0000
تهديدات بـ"التصفية الجسدية" تدفع مدرب نادي القاسم للاستقالة

شفق نيوز/ كشف مدرب نادي القاسم الرياضي، سامي بحت، مساء اليوم الاثنين، عن تلقيه تهديدات بـ"التصفية الجسدية" دفعته إلى تقديم استقالته من قيادة الفريق عقب خسارته امام فريق نوروز 3-2 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

وقال بحت لوكالة شفق نيوز، انه قدم استقالته لإدارة النادي بعد اللقاء الذي جرى في محافظة السليمانية اليوم، وذلك بسبب "تهديدات بالتصفية الجسدية" تلقاها من جمهور القاسم الذي حضر المباراة.

واكد انه حاليا في الطريق المؤدي من السليمانية الى بغداد ويسير خلفه "باص فيه ما يقارب 20 شخصاً من جمهور القاسم وهم يتوعدون ويتجاوزون ويهددون حياتي".

وناشد بحث الجهات الامنية لحمايته وهو في طريق عودته حاليا الى بغداد، مبينا انه عند الوصول الى بغداد سيوصل شكواه الى اعلى المستويات لاسيما وانه يعرف مجموعة من الجمهور الذين هددوه.

وخاض فريق القاسم مباراة أمام فريق نوروز على ملعب الأخير وانتهت بخسارة الأول 3-2.

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