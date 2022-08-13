تهديدات بالقتل تدفع ويليان لفسخ عقده مع كورينثيانز

شفق نيوز/ فسخ الدولي البرازيلي ويليان عقده مع نادي كورينثيانز بعدما كشف لاعب تشلسي الانكليزي السابق عن تعرّضه لتهديدات متكررة بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في فيديو نشره عبر حساب النادي على تويتر "طلب منا ويليان إنهاء عقده. إنه لأمر مخز، كنا نرغب في إبقائه هنا لفترة أطول، لكن للبقاء هنا يجب أن يكون اللاعب سعيدًا".

ومن الممكن ان يعود ويليان (34 عاماً) الى الدوري الانكليزي عبر بوابة فولهام.

وانضم ويليان العام الماضي إلى كورينثيانز الذي سبق له أن دافع عن ألوانه موسم 2006-2007، بعقد يمتد حتى كانون الاول/ديسمبر 2023.