تنطلق يوم 5 أيار.. قرعة نهائيات الدوري الممتاز المؤهل لمحترفي الصالات

شفق نيوز/ عقدت لجنة الصالات والشاطئية، يوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بالأندية المتأهلة إلى نهائيات الدوري الممتاز المؤهل إلى دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم المقبل، بحضور نائب رئيس اللجنة زياد شامل، وعضو اللجنة هاشم رويض، وممثلي الأندية المتأهلة.

وتم خلال الاجتماع تحديد موعد انطلاق مباريات النهائيات، حيث تقرر أن تبدأ المنافسات يوم 5 من أيار المقبل، وسط توقعات بمباريات قوية وحماسية نظراً لتأهل فريقين فقط إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل، مما يزيد من حدة التنافس بين الأندية.

وقُسمت الفرق المتأهلة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: قلعة صالح، الكهرباء، الأسرة، ومصافي الشمال، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق: الجنوب، الكاظمية، سومر، وديالى.

وستُقام المباريات بنظام الدوري لمرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث تُلعب المواجهات بطريقة التقاطع لتحديد طرفي المباراة النهائية.

وتنطلق الجولة الأولى من المباريات يوم 5 أيار، حيث يلتقي فريق قلعة صالح مع الكهرباء، ويواجه فريق الأسرة نظيره مصافي الشمال. وفي اليوم التالي، 6 أيار، يلتقي الجنوب مع الكاظمية، فيما يواجه سومر فريق ديالى.