تنطلق الأحد.. ديربيان في مباريات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاحد، منافسات الجولة 36 لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراة واحدة تقام بين فريقي نفط ميسان وضيفه دهوك على ملعب ميسان الاولمبي عند الساعة السادسة عصرا.

وتقام بعد غد الاثنين ست مواجهات يستهلها فريقا نوروز وضيفه اربيل بديربي كوردستاني وتقام المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الخامسة عصراً، وفي نفس الوقت يستضيف الصناعة على ملعبه فريق نادي القوة الجوية.

بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة والنصف عصرا، وتجمع فريقي نادي الحدود وضيفه نادي الزوراء على ملعب الشعب الدولي.

وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والربع تجمع الاولى فريقا الديوانية وضيفه كربلاء على ملعب كربلاء الدولي الملعب المفترض لنادي الديوانية ، ويلاقي زاخو في الثانية على ملعبه ضيفه الطلبة.

وتقام مباراة واحدة في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي ، تجمع فريقا نادي الشرطة ونادي الكهرباء .

وتختتم منافسات الجولة 36 باقامة ثلاث مباريات تقام الاولى عند الساعة الخامسة عصراً بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نفط البصرة على ملعب الساحر احمد راضي .

ويلتقي في مباراة ديربي النجف فريقا نادي النجف وضيفه نادي نفط الوسط عند الساعة السابعة والربع مساءً على ملعب النجف الدولي.

وتختتم منافسات الجولة 36 فريقا النفط وضيفه القاسم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .