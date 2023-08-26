تنس كرة القدم العراقي إلى نصف نهائي كأس العالم ويواجه "الشمشون" الكوري

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب العراقي لتنس كرة القدم نظيره الكوري الجنوبي غداً الأحد في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم باللعب.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم صفاء صاحب في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنافسات انطلقت في الثاني والعشرين من آب الجاري وتختتم غداً في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول".

وأضاف أن "المنتخب العراقي تأهل للدور نصف النهائي بعد ان فاز في مرحلة المجموعات على منتخبي باكستان وتايلند وخسر من المنتخب التشيكي ليتأهل ثانياً عن مجموعته قبل أن يتفوق في الدور ربع النهائي على منتخب لاوس".

وبيّن صاحب أن "مباراة المنتخب يوم غد ستكون حاسمة للتأهل للقاء النهائي"، مشيراً إلى أن "المباراة رغم صعوبتها أمام أصحاب الأرض المنتخب الكوري إلا أن أملنا كبير بلاعبينا لبلوغ مباراة ختام كأس العالم بمواجهة الفائز من مباراة منتخبي التشيك وسلوفاكيا والتي تقام يوم غد أيضاً".