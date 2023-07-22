‏تنس طاولة العراق البرالمبي يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة تايوان المؤهلة لباريس

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس اتحاد تنس الطاولة البارالمبي لؤي السراي، اليوم السبت، حصول العراق على ميداليتين أحدهما ذهبية والأخرى برونزية في بطولة تايوان الدولية المؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024، لافتاً الى وجود اعجاب عالمي بمستوى اللاعبين واللاعبات العراقيات في البطولة.

وقال السراي، والذي يرأس الوفد العراقي حالياً في البطولة، في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد تحققت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعبة نجلة عماد فئة 6 بعد فوزها بخمس مباريات جميعها كانت ثلاثة اشواط مقابل لا شيء أمام بطلات العالم والمصنفات ضمن المراكز الأولى عالمياً".

وأضاف السراي أن "الميدالية البرونزية كانت من نصيب اللاعب منتظر فاروق بفئة 4 بعد خسارته في الدور شبه النهائي مع بطل العالم المصنف الأول عالمياً في مباراة مثيرة وقوية جداً بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحد".

وأوضح ان "البطولة تُعد من اعلى البطولات المؤهلة من ناحية التنقيط والتي تحسب بواقع 40 نقطة للاعبين"، مؤكدا ان "يوم غدٍ تنطلق منافسات الزوجي لكل الفرق ولكلا الجنسين".

وبيّن السراي أن "المستوى الذي قدمه لاعبو منتخب العراق في المنافسات التأهيلية، نال اعجاب جميع الدول المشاركة في البطولة، ولاسيما بعد فوز لاعبينا ولاعباتنا على لاعبين مصنفين على المستوى العالمي".