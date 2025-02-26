تنس العراق ينتصر على مكاو ويتأهل لأول مرة إلى دور الثمانية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للتنس، يوم الأربعاء، من الفوز على منتخب مكاو بمنافسات فعالية الزوجي ضمن تصفيات بطولة العالم لقارة آسيا وأوقيانوسيا تحت 14 سنة "بنين" الجارية أحداثها في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي منتخب العراق حسن علي حاتم، وفيصل طلال من الفوز على مكاو بفعالية الزوجي، كما فاز اللاعبان حسن علي حاتم، وأحمد مهند حققا أيضاً عصر اليوم الفوز على مكاو في منافسات الفردي ضمن البطولة ذاتها".

وأضاف "منتخبنا سيلاقي يوم غد منتخب هونك كونك في دور الثمانية"، مبيناً أن "المنتخب العراقي يتأهل لأول مره في تاريخ التنس إلى دور الثمانية وهذا إنجاز لتنس العراق".