تنس العراق يشارك في تصفيات كأس العالم "ديفيز كاب" في ماليزيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الوطني العراقي للرجال في تصفيات كأس العالم "ديفيز كاب"، المقرر انطلاقها في ماليزيا منتصف شهر تموز/يوليو المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الوطني العراقي للتنس دخل معسكراً تدريبياً داخلياً استعداداً للتصفيات المقبلة التي تقام في ماليزيا بمشاركة أبرز لاعبي آسيا".

وأضاف أن "المدرب علي خيري صالح الذي يقود المنتخب وضع منهاجاً شاملا خاصاً بتدريبات المنتخب اليومية المكثفة في معسكره الداخلي والذي يشمل تمارين الفتنس والتنس"، مبينا انه "قرر ان تكون التدريبات صباحية تبدا من الساعة الـ6 ولغاية الـ10 صباحاً".

وأوضح أن "الاتحاد العراقي للتنس هيأ كل متطلبات النجاح للاعبين والمدرب، بغية إيصالهم إلى الجاهزية التامة قبل الدخول في غمار المنافسات المقبلة".