تنس العراق يشارك بـ3 بطولات عربية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الاثنين، مشاركة ثلاثة منتخبات عراقية بمختلف الفئات العمرية في ثلاث بطولات عربية تُقام في مصر والجزائر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركة العراقية ستكون في البطولة العربية لفئات تحت 14 سنة، وتحت 12 سنة، إضافة إلى فئة الرواد".

وأضاف أن "بطولة فئة تحت 14 سنة ستقام للفترة من 6 ولغاية 13 حزيران/ يونيو المقبل، على ملاعب نادي باش جراح في الجزائر"، مبيناً أن "بطولة الرواد ستقام على ملاعب تنس سوهو سكوير في شرم الشيخ المصرية، للفترة من 7 ولغاية 12 حزيران/ يونيو المقبل".

وأشار العگيلي، إلى أن "بطولة فئة تحت 12 سنة ستقام للفترة من 22 ولغاية 29 حزيران/ يونيو المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، على ملاعب نادي جراند بلازا للتنس".

وتابع قائلاً أن "الاتحاد العراقي يحرص على المشاركة في البطولات الخارجية من أجل الحفاظ على حضور اللعبة دولياً"، مضيفاً أن "مشاركة لاعبي تنس العراق في البطولات الثلاث المقبلة ستكون على النفقة الخاصة للمشاركين، مع الأخذ بنظر الاعتبار المستويات الفنية والنتائج المتقدمة التي حققوها سابقاً في البطولات المحلية، وذلك حرصاً من الاتحاد على الظهور بالمستوى الذي يعكس الصورة المشرفة لتنس العراق في المحافل الخارجية".