تنس العراق يشارك بتصفيات "كأس ديفيز" في سريلانكا

شفق نيوز- بغداد

يشارك المنتخب العراقي الأول للرجال في تصفيات كأس العالم للتنس "كأس ديفيز"، التي تستضيفها سريلانكا اعتباراً من 18 تموز/يوليو الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب الوطني بدأ استعداداته لهذا الاستحقاق عبر برنامج إعدادي مكثف، تضمن إقامة معسكر داخلي في مدينة أربيل استمر 15 يوماً، أعقبه معسكر خارجي في سريلانكا لمدة مماثلة، بهدف التكيف مع الأجواء المناخية، ولا سيما ارتفاع نسب الرطوبة، فضلاً عن التأقلم مع طبيعة الملاعب الترابية.

وأضاف العكيلي، أنه في ظل عدم توفر المنح المالية اللازمة، تكفل بصفته رئيساً للاتحاد بتغطية نفقات المعسكرين وجميع تجهيزات المنتخب، حرصاً على تنفيذ البرنامج الإعدادي بالشكل الأمثل وتهيئة اللاعبين لخوض البطولة بأفضل جاهزية.

وأشار إلى أن وفد المنتخب العراقي يضم المشرف العام على المنتخب الأول واللاعب الدولي السابق علي محمود السيد، ومدرب المنتخب معاذ عصام، إلى جانب اللاعبين أمين عباس المحترف في سويسرا، ومحمد هاشم من بغداد، وأكام دلزار من أربيل.

وأوضح العكيلي أن اللاعب المغترب زكريا خليل سيلتحق بالمعسكر خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة إعداد المنتخب للاستحقاق القاري، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية ورفع مستوى الاحتكاك قبل انطلاق المنافسات.