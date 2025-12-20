تنس العراق يسطع في البحرين.. انتصاران لفردي وزوجي الرجال تحت 16 سنة

شفق نيوز- المنامة

أكد رئيس اتحاد تنس العراق سيف العگيلي، تحقيق نتائج جيدة في منافسات، اليوم السبت، لبطولة النخبة العربية الجارية في مملكة البحرين، ضمن فعاليتي الزوجي والمتقدمين.

وقال العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن إنجازاً رياضياً مشرفاً يعكس التطور المتصاعد لرياضة التنس العراقية، حيث حقق المنتخب للزوجي لفئة دون 16 سنة فوزاً مستحقاً على زوجي المنتخب الفلسطيني ضمن منافسات بطولة النخبة العربية للتنس المقامة في البحرين.

وأوضح أن لاعبي المنتخب الوطني، فيصل خالد ومزن هيمن، تمكنا من تحقيق انتصار لافت على لاعبي المنتخب الفلسطيني اللذين يتدربان ويقيمان في إسبانيا ضمن أكاديمية رافاييل، إحدى أبرز الأكاديميات الأوروبية المتخصصة برياضة التنس

وأضاف أن هذا التفوق يرسخ القناعة بأن التنس العراقي يسير بخطى واثقة نحو بناء جيل ذهبي قادر على تمثيل العراق بصورة مشرفة وتحقيق إنجازات نوعية في الاستحقاقات العربية والدولية المقبلة، بفضل الرؤية الواضحة والدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد للاعبين الواعدين.

وأشار العگيلي، إلى أن لاعب المنتخب العراقي للرجال عبدالله علي حاتم، حقق فوزاً مستحقاً على لاعب المنتخب الفلسطيني المقيم في إنكلترا، والذي يمارس لعبة التنس في أبرز المراكز التخصصية هناك.

وتابع قائلاً إن اللقاء شهد منافسة قوية ومثيرة امتدت لثلاث ساعات من اللعب المتواصل، أظهر خلالها عبدالله مستوى فنياً عالياً ولياقة بدنية مميزة، مكنته من حسم المواجهة لصالحه بعد أداء بطولي يعكس تطوره الكبير وقدرته على مجاراة لاعبين محترفين.

ولفت رئيس الاتحاد، إلى أن هذا الفوز يعد إضافة مهمة لمسيرة لاعب المنتخب الوطني عبدالله علي حاتم، ويؤكد حضوره القوي على الساحة التنافسية وإمكاناته في تمثيل العراق بأفضل صورة في الاستحقاقات الدولية المهمة.