تنس العراق يحقق نتائج متميزة بختام البطولة العربية

شفق نيوز/ اختتمت في تونس البطولة العربية للتنس دون 12-14 عاماً، وشارك المنتخب العراقي للتنس في البطولة العربية بعد غياب عن هذه المنافسات 10 اعوام.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي دون 12 عاماً تمكن من تحقيق نتائج جيدة في البطولة، حيث حقق المركز الخامس بعد فوزه على فرق قوية مثل السعودية ولبنان، وخسارته أمام الجزائر وتونس بصعوبة".

وأضاف العكيلي، أن "المنتخب العراقي دون 14 عاماً تمكن من تحقيق نتائج جيدة في البطولة، حيث حقق المركز السادس بعد فوزه على سوريا وعمان، وخسارته أمام تونس والجزائر".

وأوضح أن "البطولة شهدت مشاركة منتخبات العراق، السعودية، المغرب، مصر، تونس، البحرين، الجزائر، سوريا، عمان، ولبنان".

وفي نهاية حفل الختام، قدم درع الاتحاد العراقي لرئيس الاتحاد العربي أحمد جابر الصباح، متمنياً له الموفقية والنجاح المتواصل في عمله.

وثمن رئيس الاتحاد العراقي، دور مدربي المنتخبات الوطنية في العراق، من خلال عملهم الواضح في تطوير اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية.