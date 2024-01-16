تنس العراق يحصل على المركز الثالث لغرب ووسط آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتنس تحت سن 14 عاماً، يوم الثلاثاء، المركز الثالث في التصفيات الإقليمية لغرب ووسط آسيا التي اختتمت منافساتها في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي حصل على المركز الثالث في منافسات الزوجي، عن طريق اللاعبان أحمد مهند وحسن علي".

وأضاف أن "اللاعب أحمد مهند حصل على المركز السابع في منافسات الفردي، في حين حصل زميله حسن علي على المركز العاشر في الفعالية نفسها".

يذكر أن منافسات البطولة جرت في سلطنة عُمان للمدة من 8-16 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.