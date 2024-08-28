تنس العراق يحصد خمسة اوسمة في بطولة انطاليا الدولية للرواد

شفق نيوز/ حصد منتخب تنس العراق خمسة أوسمة في ختام بطولة أنطاليا الدولية للرواد التي أقيمت في تركيا.

وشارك العراق في البطولة عبر اللاعب وريا عبد القادر محمد، لاعب تنس المنتخب العراقي للرواد، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي للتنس، وقد جرت أحداث البطولة في أنطاليا التركية من 17 تموز الماضي ولغاية 28 آب الحالي.

وقال وريا عبد القادر محمد لوكالة شفق نيوز، إنه مثل تنس العراق للرواد في بطولتين منفصلتين، حيث أقيمت الأولى من 17 إلى 22 تموز الماضي، وحصل فيها على وسام ذهبي في الزوجي، ووسام فضي في فعالية الفردي، وآخر فضي في منافسات الزوجي الثاني.

وأضاف عبدالقادر أن تعليمات البطولة أجيزت للاعب المشارك أن يلعب ثلاث بطولات في آن واحد.

وأشار إلى أنه في البطولة الثانية حصل على وسام ذهبي في الزوجي ووسام فضي في الفردي، ليكون مجموع الأوسمة التي حققها خمس أوسمة متنوعة.