تنس العراق وايران يتفقان على "بنود مهمة" لتطوير اللعبة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للعبة التنس سيف رحيم العگيلي، يوم الخميس، الاتفاق رسميا مع نظيره رئيس الاتحاد الإيراني أمير بورگي في العاصمة طهران على "بنود مهمة" تخدم اللعبة بشكل كبير.

وكشف العگيلي في حديث لوكالة شفق نيوز، عن بنود الاتفاق بين الاتحادين العراقي والإيراني والذي تمخض بعد اجتماع موسع خلال تواجده في ايران، مبينا أنه تضمن توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديميات معتمدة في إيران لتهيئة جميع احتياجات اللاعبين وإقامة مباراة ودية مع المنتخب الايراني ذهاباً وأياباً لجميع الفئات العمرية، فضلا عن اقامة اكثر من اربع بطولات دولية في السنة في العراق.

وأشار إلى أن الاتفاق مع أمير بورگي، وهو مسؤول منطقة غرب آسيا للتنس، تضمن كذلك إجراء التسهيلات للاعبين اثناء مشاركة العراق في جميع البطولات التي تقام في الجمهورية الاسلامية، وإكمال جميع الفقرات الخاصة بإقامة دورة تدريبية بالمستوى الأول والتي تقام لأول مرة في تاريخ اللعبة في العراق، بالإضافة إلى التأكيد على إقامة بطولات ITF في العراق مع رفع الحظر الكلي على ملاعب العراق.

وتضمن الاتفاق أيضا، تقديم العراق على برنامج الدعم الأولمبي الدولي باستقطاب خبراء دوليين للإشراف ومتابعة عمل الاتحاد فنياً وأدارياً أسوة بباقي الدول العربية المتطورة .

وبين أن، أمير أشاد بالنجاح الملحوظ والتطور الذي يشهده تنس العراق خلال مدة قصيرة، وأكد أنه يستبشر خيراً لمستقبل التنس العراقي سيما بعد الاتفاقات التطويرية التي يقوم بها الاتحاد العراقي .

واشاد العگيلي باللقاء المثمر والمتميز الذي سيخدم التنس العراقي بشكل كبير ، وقدم كتاب شكر وتقدير الى بوركي مع درع الاتحاد لعمله المستمر في خدمة التنس في المنطقة متمنياً له الموفقية الدائمة.