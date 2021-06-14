"تنس العراق" تقيم بطولة الاندية والنخبة استعدادا لكأس ديفز الدولية

شفق نيوز/ تنطلق في بغداد بطولة اندية العراق للتنس الارضي منتصف الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد رياض مهدي لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة ستقام على ملاعب تنس ملعب الشعب الدولي ببغداد في السادس عشر من الشهر الحالي.

وأضاف أن المنافسات ستقام بدون لاعبي المنتخب الحاليين، و تقتصر المنافسة بين لاعبي الاندية العراقية وسيتم اختيار الأول من كل فريق مشارك، وإجراء منافسات فيما بينهم اضافة الى لاعبي المنتخب المصنفين محليا في بطولة النخبة التي ستقام ببغداد في الخامس عشر من تموز المقبل.

واوضح ان الاتحاد سيختار لاعبي المنتخب الوطني بعد منافسات النخبة لإعدادهم للمشاركة في بطولة كأس ديفز المقررة في تركمانستان أيلول المقبل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعادت تأهيل ملاعب التنس وكذلك الملعب الرئيسي الكائن في ملعب الشعب الدولي ببغداد.