تنس العراق تحت 14 عاما يحقق المركز السادس ببطولة تونس

شفق نيوز- بغداد

أحرز منتخب العراق للتنس، تحت 14 سنة، اليوم السبت، المركز السادس عربياً في البطولة العربية للتنس التي أقيمت في تونس بمشاركة 11 دولة.

وجرت منافسات البطولة في نادي التنس بالمستقبل الرياضي في المرسى، وذلك خلال الفترة من 18 ولغاية 23 من شهر آب 2025.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز: "لقد مثّل المنتخب العراقي في هذه البطولة اللاعبان أحمد مهند، وفهد سيف، اللذان قدما أداءً مميزاً ومستويات جيدة خلال المنافسات العربية".

وثمن العگيلي المستوى المتميز الذي قدمه لاعبا المنتخب، مؤكدًا أن "هذا التطور الملحوظ في النتائج والمراكز يأتي في إطار الخطة بعيدة المدى التي وضعها الاتحاد لتطوير رياضة التنس في العراق".

وبين أن "الاتحاد على مستمر في دعم هذه المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب".