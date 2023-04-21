تنس العراق البارالمبي وصيفاً لبطولة تركيا الدولية الثانية

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق بالتنس الأرضي على الكراسي وصافة بطولة تركيا الدولية الثانية "اناتوليا"المقامة حاليا منافسات في مدينة أنطاليا التركية.

وقال رئيس اتحاد التنس الارضي البارالمبي ماجد العكيلي لوكالة شفق نيوز، "احتل منتخبنا المركز الثاني في فعالية الزوجي والذي مثلنا فيه كل من اللاعبين حسين حامد ونصر مهدي بعد خسارتهما أمام الزوجي الهولندي في المباراة النهائية التي جمعتهما ظهر اليوم ضمن منافسات تركيا الدولية الثانية "اناتوليا".

واضاف ان "منتخبنا أكد حضوره في هذه الفعالية بعد ان تجاوزنا اخطاء البطولة الاولى بفضل توجيهات مدربنا بهاء الدين علي وعطاء لاعبينا الذي اثمر عن حصولنا على المركز الثاني"، مبينا ان "النتيجة تعد ايجابية وتحسب للعراق".

وتابع العكيلي ان "انجازاتنا في هذه البطولة لم تقف عن الفريق الزوجي فحسب بل تمكن لاعبنا حسين حامد من التأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه على مواطنه محمد المهدي يوسف في اللقاء الذي جمعتهما اليوم في دور نصف النهائي".