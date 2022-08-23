تنس الطاولة البارالمبي يشكو نظيره الاولمبي: يعمل وفق مخطط خارجي وسندول قضيتنا معك

شفق نيوز / اتهم رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة (اتحاد بارالمبي) سمير الكردي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد العراقي لتنس الطاولة (اللجنة الاولمبية) بـ"العمل وفق تخطيط خارجي للسيطرة على اتحاده، فيما بيّن أنه سيعمل على تدويل قضيته "لإرجاع الحقوق".

وقال الكردي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة للأصحاء هردة بارام يحرض ويوصي بعدم التعامل مع رئيس الاتحاد العراقي البارالمبي سمير الكردي، ويطلب ايقاف المراسلات والمخاطبات، الا عن طريق موظفي الاتحاد الدولي للأصحاء".

وأضاف الكردي أن "في بعض الدول يكون اتحاد تنس الطاولة الأولمبي مسؤولاً عن المعاقين، في حال تكفل الأمور المالية ونفقات السفر والايفادات والتجهيزات ومخصصات الإداريين والمدربين واللاعبين والدعم".

وأوضح رئيس اتحاد تنس الطاولة أن "في العراق، فإن اتحاد تنس الطاولة (الاولمبي) ومنذ 40 عاماً لم يصرف ديناراً واحداً على على اتحاد تنس الطاولة العراقي البارالمبي ولم نستلم منه كرة واحدة ولا طاولة ولا شبكة ولا مضرباً وجميع التجهيزات والمخصصات والرواتب والايفادات تأتينا من اللجنة البارالمبية"، مبينا أن "الاتحاد الاولمبي يقوم بالتوقيع على بطولة كأس العالم وانتخابات اتحاد تنس الطاولة البارالمبي والانتخابات الدولية (توقيعين فقط)".

واتهم الكردي الاتحاد العراقي بالعمل وفق "تخطيط خارجي طمعاً في الاستيلاء على اتحاد تنس الطاولة البارالمبي بتهم كيدية وافتراءات الهدف منها عرقلة عمله ومسيرة انجازات اللعبة التي تحمل اسم العراق"، مبينا أن اتحاد تنس الطاولة البارالمبي يعمل تحت لواء اللجنة البارالمبية وستكون لنا وقفة (مُدولة)".

وبيّن رئيس الاتحاد قائلاً "سنعمل على إرجاع حقوق اتحادنا وايقاف الأشخاص الطامعين الذين يسيئون الى الاتحاد أو اللجنة البارالمبية العراقية".