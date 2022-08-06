تنس الطاولة البارالمبي العراقي يحقق "إنجازاً تاريخياً"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي، يوم السبت، عن تأهل اللاعبة العراقية نجلة عماد إلى بطولة كأس العالم المقبلة.

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة البارالمبية، رئيس اتحاد تنس الطاولة العراقي، سمير كردي، لوكالة شفق نيوز، ان بطولة كأس العالم ستُقام في غرناطة الإسبانية للمدة السادس إلى 12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأوضح ان الاتحاد الدولي للعبة ارسل أيضاً اسم اللاعبة زينب حسن (فئة 6) وكذلك اسم اللاعبة رسل فاضل (فئة 4 نساء) ضمن قائمة اللاعبات الاحتياط الأول للتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف كردي "نتوقع ان حظوظ العراق ستكون كبيرة للتأهل من ثلاثة إلى ستة لاعبين عن طريق البطاقات الثنائية في أضخم وأقوى بطولة في العالم".

وأشار إلى أن "عدم المشاركة في بطولة تايلند الدولية التي اقيمت مؤخراً، أثرت على تأهل عدد من اللاعبين واللاعبات".

وبين رئيس الاتحاد، ان "تأهل اللاعبين إلى بطولة كأس العالم يُعد انجازاً تاريخياً لأنها المرة الاولى التي يشارك العراق بها في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة".

ولفت الى ان "الاتحاد العراقي البارالمبي لتنس الطاولة يتعهد للجنة البارالمبية العراقية ومكتبها التنفيذي في حالة توفر معسكر تدريبي داخلي وخارجي للبطولة سوف يحقق العراق وساماً عالمياً في بطولة كأس العالم المقبلة في اسبانيا".