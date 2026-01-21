تنسيق دولي لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للتجديف في اليونان

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس الاتحاد العراقي للتجديف، عبد السلام خلف، يوم الأربعاء، عن إجراء تنسيق دولي مشترك بين الاتحاد العراقي للتجديف والاتحاد الدولي للعبة، يهدف إلى تطوير مستوى المنتخب الوطني وتهيئته للاستحقاقات المقبلة.

وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي قدم مقترحاً إلى الاتحاد الدولي لإقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب العراقي في مركز التجديف الدولي في اليونان، ضمن خطة إعداد شاملة تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأضاف أن المعسكر التدريبي سيستمر لمدة شهرين كاملين، حيث من المقرر أن ينطلق في الأول من شهر آذار/مارس المقبل ويستمر حتى الأول من شهر أيار:مايو، مشيراً إلى أن اختيار المركز الدولي في اليونان جاء لما يتمتع به من إمكانيات متطورة وخبرة واسعة في استضافة المعسكرات الدولية.

وأوضح خلف، أن الهدف الأساسي من إقامة هذا المعسكر الطويل هو الاستعداد الأمثل للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، المقرر إقامتها في اليابان في السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مبيناً أن الاتحاد يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة الرياضة العراقية على المستوى القاري.

وأشار رئيس الاتحاد العراقي، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير اللعبة، من خلال الاحتكاك بالمدارس التدريبية المتقدمة، وتوفير بيئة تدريبية مثالية تسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع مستوى المنافسة لديهم قبل دخول البطولات الرسمية.