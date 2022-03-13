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تنافس حاد بين 3 فرق لنيل البطاقة المؤهلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-13T16:48:16+0000
تنافس حاد بين 3 فرق لنيل البطاقة المؤهلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الخميس، خمس مواجهات لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم وذلك لحجز البطاقة الثانية المؤهلة للدوري العراقي الممتاز.

وتعادل فريق نادي "الشرقاط" مع المتصدر فريق "كربلاء" 1-1 ، وفاز فريق "الناصرية" المنافس مع "كربلاء" على البطاقة على فريق "السماوة" 3-0 ليتعادل بالنقاط مع "كربلاء"، حيث اصبح لكل منهما 41 نقطة.

كما فاز المنافس الثالث على البطاقة فريق "البيشمركة" على فريق نادي "ديالى" 4-0 ليقفز للنقطة 39 ثالثاً.

ومن النتائج المتبقية فوز "الصناعات الكهربائية" على فريق "الحسين" بنتيجة 1-0، فيما تعادل فريقا نادي "البحري" و"غاز الشمال" بنتيجة ايجابية 1-1.

ويبقى الصراع ثلاثي في المجموعة الثانية على خطف بطاقة العبور الثانية الى الدوري العراقي الممتاز، بعد ان ضمن البطاقة الاولى "الحدود" في المجموعة الاولى قبل دورين من انتهاء مباريات المجموعة الاولى.

 واصبح "كربلاء" المتصدر متساوياً رغم تعثره اليوم  بـ 41 نقطة بفارق الاهداف عن "الناصرية" الوصيف الذي رفع رصيده بعد فوز اليوم  الى 41 نقطة، كما ينافس "بيشمركة السليمانية" أيضاً لنيل البطاقة بعد فوز اليوم ورفع رصيده للنقطة 39 .

 

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