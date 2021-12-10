تنافس بين العراق وباكستان على "زيدان إقبال" ووالدته تؤكد: سأزور بغداد برفقته

شفق نيوز/ دخل الإعلام الباكستاني، يوم الجمعة، على خط المطالبة بضم اللاعب زيدان اقبال ضمن صفوف منتخب باكستان كون والده باكستاني.

إلا أن والدة زيدان العراقية من محافظة المثنى اكدت ان نجلها سيمثل المنتخب العراقي لاغير وأنها ستزور العراق مع ابنها.

وثمنت والدة زيدان دور الوزير عدنان درجال لاتصاله وتسهيل كل الامور الرسمية لضم نجلها زيدان للمنتخب العراقي.

ويعد زيدان إقبال اول لاعب عراقي عبر التأريخ يرتدي قميص نادي مانشستر يونايتد، بعد دخولة في الدقيقة الـ88 امام يونغ بويز السويسري ، كما أصبح ثاني لاعب عراقي يشارك في دوري ابطال اوروبا، بعد الكابتن هوار ملا محمد.

وزيدان إقبال هو لاعب كرة قدم عراقي يلعب في مركز الوسط ولد في يوم 27 نيسان 2003، يلعب حالياً مع نادي مانشستر يونايتد الرديف ويلعب مع منتخب العراق تحت 23 سنة وهو أول لاعب عراقي يلعب لمانشستر يونايتد وثاني لاعب عراقي يلعب في دوري أبطال أوروبا.