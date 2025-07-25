"تميز" عراقي في بطولة آسيا للناشئين والشباب للتايكواندو

شفق نيوز- بغداد

وصف رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، محمود علاس، يوم الجمعة، أداء لاعبي المنتخب العراقي في بطولة آسيا للناشئين والشباب بأنه "متميز".

وقال علاس لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي منتخبنا الوطني قدموا مستويات رائعة في نزالات قوية، كما اكتسبوا خبرة ثمينة ستنعكس إيجابياً في قادم النزالات".

وأضاف "لقد تمكن اللاعب هارون عبد الله من تحقيق انتصارين مهمين على منافسيه من الهند وإندونيسيا بنتيجة 2-0 لكل منهما، قبل أن يخوض نزالاً مثيراً ومشرّفاً أمام بطل كوريا الجنوبية في دور الثمانية".

وتابع "أما اللاعبون موسى ثائر، ولاوند شمس الدين، وجنة حسين، فقد أظهروا روحاً قتالية عالية رغم خساراتهم أمام لاعبين من الأردن، وتايبيه، وكازاخستان، مع تأكيد الجهاز الفني على الاستفادة من هذه المواجهات القوية لتطوير الأداء وتجاوز الأخطاء في الأيام المقبلة".

وكانت بعثة المنتخب العراقي للناشئين والشباب للتايكواندو قد غادرت بغداد الاثنين الماضي متوجهة إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا، وذلك بعد أن أكمل اللاعبون برنامجهم التحضيري الذي تضمن معسكراً داخلياً مكثفاً في مدينة أربيل استمر لمدة 24 يوماً، أعقبه معسكر خارجي في الأردن دام 14 يوماً.