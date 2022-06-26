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تموز المقبل.. شباب العراق يواجه السعودية وموريتانيا في كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-26T13:34:48+0000
تموز المقبل.. شباب العراق يواجه السعودية وموريتانيا في كأس العرب

شفق نيوز / أقيمت، يوم الأحد، قرعةُ بُطولة كأس العرب دون 20 عاماً في مدينةِ الدمام السعوديّة، وذلك بحضور عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يحيى زغير.

وستقام بطولة كأس العرب في مدينةِ أبها السعودية، يوم 20 تموز المُقبل، إلى 7 من الشهر نفسه، وذلك بمُشاركة 18 منتخباً.

وأسفرت القرعةُ عن تواجدِ منتخب شباب العراق، في المجموعة (A) الأولى، إلى جانبِ البلد المنظم السعوديّة وموريتانيا.

في حين أسفرت بقية المجموعات عمّا يلي:

- المجموعة B( الإمارات، الأردن، اليمن).

- المجموعة C(الجزائر، لبنان، ليبيا).

- المجموعة D(مصر، عمان، الصومال).

- المجموعة E(تونس، البحرين، جيبوتي).

- المجموعة F(المغرب، السودان، فلسطين).

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