تمهيدا لبطولتي العالم والعرب.. آليات الشرطة يتوج أولا في بطولة العراق بالكيكوشنكاي

شفق نيوز/ اختتمت في قاعة الشعب للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد بطولة أندية العراق بالكيوكوشنكاي بمشاركة واسعة لأندية العراق.

وقال عمار عدنان وهيب رئيس اتحاد الكيوكوشنكاي لوكالة شفق نيوز؛ ان 265 لاعبا يمثلون 32 نادياً يمثلون مختلف الاندية العراقية شاركوا في البطولة.

واضاف ان المنافسات أسفرت عن فوز فريق نادي آليات الشرطة بالمركز الأول وجاء فريق نادي سامراء بالمركز الثاني بينما حل نادي الحشد الشعبي ثالثاً، ونادي الصحة والبيئة ثالث مكرر.

وكشف وهيب ان الهدف من اقامة البطولة هو لاختيار المنتخب الوطني الذي ينتظر استحقاقين مقبلين الأول المشاركة في بطولة العالم في هولندا منتصف تشرين الثاني المقبل، والثاني نهاية العام الحالي وهو بطولة العرب بلبنان.

واشار الى ان البطولة كشفت عن ابطال جدد سيشقوا طريقهم للمنتخب الوطني لما يمتلكونه من مستويات رائعة وامكانيات جيدة.

يذكر ان الاتحاد العراقي للعبة قطعت عنه الميزانية منذ سنتين وان مشاركاته الداخلية والخارجية على نفقته ونفقة الاندية واللاعبين الخاصة.