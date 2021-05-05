تمنح للمستويات العالية.. شبل عراقي يظفر بشهادة دولية من الاتحاد الدولي الكوري للتايكواندو

شفق نيوز/ حصل لاعب التايكواندو العراقي ذو الـ11 عاماً عمر عماد محمد سعيد، يوم الاربعاء، على شهادة دولية من كورية الجنوبية مع هوية دولية تمنح للمستويات العالية من اللاعبين.

وقال تيمور كوك قايا مدرب اللاعب عمر لوكالة شفق نيوز، إن "منح البطل الواعد عمر عماد شهادة دولية من المستوى الاول والحزام الاسود "واحد دان " من الاتحادين الدولي والكوري الجنوبي للتايكواندو يعد انجازا لتايكواندو العراق".

واضاف قايا ان "الشبل عمر كان متفوقا على اقرانه منذ البداية في نادي المصلى بمحافظة كركوك ورغم صغر سنه حقق نتائج متقدمة في المشاركات المحلية كالبطولات التي اقيمت بالسليمانية وصلاح الدين وكركوك ، وحصل على اوسمة التتويج بالمراكز الاولى باستحقاق وبفارق كبير ، ولولا انتشار فيروس كورونا لشارك في بطولات خارجية وداخلية مختلفة".

وبين ان "الاتحاد الدولي بعثت شهادته وهويته الخاصة باللعبة عبر مراسلات دولية بعد مشاركته رسمياً وفق نظام الشاشات وعبر المنصات الالكترونية حسب توجيهات الاتحاد الدولي ولضمان مبدأ السلامة والامان الصحي بعد تفشي كورونا".

واوضح ان "اللاعب عمر شارك في فعاليات استعراض بالفنون القتال للتايكوند ، مبيناً انه "اتقن ١٧ حركة بومسي كاملة علماً ان البومسي في التصنيف العالمي هي ١٧ حركة".