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تمديد زمن الانتقالات الشتوية للأندية العراقية لساعات

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-28T15:45:00+0000
تمديد زمن الانتقالات الشتوية للأندية العراقية لساعات

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تمديد زمن الانتقالات الشتوية للاعبين بين الأندية لعدة ساعات إضافية.

وذكرت التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع إجراءات الحظر الصحي والالتزام بقراراته وإغلاق الطرق في الأيام الماضية، تقرر غلق سوق الانتقالات الشتوية في الساعة الثانية عشرة ليلاً من اليوم الأحد".

وكانت الهيئة التطبيعية قد قررت غلق سوق الانتقالات الشتوية بعد الدوام الرسمي لهذا اليوم.

يذكر ان اغلب الفرق الكروية انجزت عملية انتقالات اللاعبين خلال المدة السابقة وتعاقدت مع لاعبين محليين واجانب.

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