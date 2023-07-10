تمديد الدوري يضاعف معاناة الاندية العراقية ويتسبب بمشاكل مع المحترفين

شفق نيوز/ شكت عدد من أندية الدوري العراقي الممتاز، يوم الإثنين، من تمديد الدوري الأمر الذي تسبب لها بمشاكل مع محترفيها.

ويقول عضو ادارة نادي النفط شوقي كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "الاندية العراقية لديها معاناة كبيرة سيما وأنها متروكة غير مسنودة او مدعومة"، مضيفاً "لقد انتهت بعض عقود اللاعبين بعد ان طالت مدة الدوري مما دفع بلاعبين الى ترك أنديتهم نتيجة انتهاء مدة العقد بين الطرفين".

وتابع، "تم الاستغناء عن خدمات لاعبنا المحترف موسى كامارا والذي سافر لبلده بعد انتهاء عقده قبل انتهاء الدوري ولايمكن ان يكون هناك تجديد او ملحق اضافي للعقد، وهذه معاناة كبيرة لافتقادنا ادواتنا سيما في آخر مباريات الدوري التي تعد حاسمة للفرق المهددة بالهبوط او التي تتنافس على المقدمة".

ولفت الى ان "الميزانية لاتكفي وكما يعلم الجميع ان نادي النفط ينافس بدوري السلة ودوري كرة القدم معاً وهذا يحتاج الى مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين ونطمح ان تكون هنالك زيادة بالدعم المالي كما وعدونا سابقا كي تكون هناك منافسة بين فرق دورينا وبالتالي تكون تأثيرات المنافسات ايجابية يكتشف من خلالها لاعبين يمثلون المنتخبات الوطنية".

بينما قال عضو إدارة نادي اربيل والمدير الإداري موسى محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي حصنت نفسها بهذا الجانب بعد تداركها الأخطاء التي وقعت فيها بعض الاندية العراقية".

واضاف ان "نادي اربيل حصّن نفسه بكتابة العقود مع اللاعبين وحددها لغاية منتصف شهر آب من هذا العام بغية عدم وقوعنا بالمساءلة القانونية في حال حدوث أي طارىء يجعل الدوري يمتد لأكثر من حده المقرر".

واشار الى ان "ادارة النادي ابرمت كل عقودها على هذا الأساس لحماية نفسها اذا حدث تمديد"، مضيفاً "لدينا فقرات مع اللاعبين تلزمهم بالبقاء ولا نحتاج لمراجعة الاتحادين الدولي والعراقي في حال أي تمديد".

واوضح ان "النادي يعمل بمهنية عالية وتسعى لإنجاح مهمة الفريق من خلال تعاملها مع كل الحالات الإدارية التي قد تصادف النادي".