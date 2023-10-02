"تمثال لقاسم سليماني" يؤخر انطلاق مباراة بين ناديين سعودي وايراني

شفق نيوز/ تأخر انطلاق مواجهة فريق نادي الاتحاد السعودي، أمام سباهان الإيراني، عن الموعد المحدد، وهو السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبين أعضاء في وفد النادي السعودي أن ذلك التأخير بسبب وجود بعض اللافتات والمجسمات السياسية في الملعب الايراني، لذا طلبت إدارة العميد إزالتها لنزول أرضية الملعب، ولم يحدد الاتحاد الآسيوي قراره بعد، سواء بتأجيل المباراة أو إلغاؤها.

فيما تداولت منتديات رياضية سعودية أن السبب هو وجود مجسم لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتالته طائرة امريكية قرب مطار بغداد.

وفي وقت لاحق؛ تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.