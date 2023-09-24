أتليتيكو مدريد يسقط الريال بثلاث رأسيات

شفق نيوز/ حقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على جاره اللدود ريال مدريد بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

سجل لأتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا (هدفين) في الدقائق 4 و46، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، ويحافظ برشلونة على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.