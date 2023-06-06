تلف كبير يضرب أرضية ملعب النجف وإدارة النادي تستعد لمعالجته

شفق نيوز/ اكد مدير ملعب النجف الدولي احمد نصر الله، يوم الثلاثاء، أن أرضية ملعب النادي تضررت بشكل كبير وتلف واسع بسبب الضغط الذي شهدته خلال الدوري العراقي الممتاز.

وقال نصر الله لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب النجف شهد ضغطاً كبيراً جراء استضافته لمباريات الدوري الممتاز لخمسة فرق ولاسيما بعد غلق ملعب كربلاء بغية تهيئته لاحتضان بطولة غرب آسيا ونقل مبارياته لملعب النجف ليكون الملعب لخمسة اندية".

واشار الى ان "ادارة الملعب ستستغل توقف الدوري لما يقارب 15 يوماً بسبب "الفيفا دي" واحتضان العراق لبطولة غرب آسيا وتجمع المنتخب بمعسكر أسبانيا، موضحاً انها "ستعالج الاجزاء التالفة من العشب التي شكلت جزءاً كبير من ارضية الملعب".

وتابع انه "من غير الممكن ان ترفع الارضية بالكامل ورشها بالبذور لان ذلك يحتاج مدة طويلة، وأن ذلك سيحدث بعد انتهاء الدوري الممتاز حيث سنقوم بتجديد الارضية بعد قلع العشب بالكامل".

وكان الاتحاد العراقي قرر تحويل مباريات فرق الاندية بالدوري الممتاز التي تتخذ ملعب كربلاء ارضاً لها الى ملعب النجف لحين انتهاء بطولة غرب اسيا المقررة في بغداد وكربلاء الشهر الحالي.