أتلتيكو ينتزع صدارة الليغا مؤقتا

شفق نيوز/ تمكن أتلتيكو مدريد من تصدر الدوري الإسباني مؤقتا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو (1/0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 26.

وسجل جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد للروخي بلانكوس، في الدقيقة 66.

ورفع الأتلتي رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الأول، بفارق نقطتين عن برشلونة (الوصيف) الذي سيواجه ريال سوسيداد الأحد، وريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي خسر أمام ريال بيتيس (1/2).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة، في المركز الرابع.