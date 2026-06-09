أتلتيكو مدريد يرفض عرض الريال لضم ألفاريز بـ150 مليون يورو
2026-06-09T17:34:10+00:00
شفق نيوز- مدريد
أعلن نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء، رفض نادي أتلتيكو مدريد العرض للحصول على الحقوق الرياضية للاعب جوليان ألفاريز.
وذكر النادي في بيان، أن مجلس إدارته عقد اجتماعاً وتقدّم بعرض بقيمة 150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد بشأن ألفاريز.
وأضاف البيان، أن "أتلتيكو مدريد تقدم بالشكر لريال مدريد على العرض المقدم والذي جاء في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين، لكنه رفض العرض وأحال ريال مدريد إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب".