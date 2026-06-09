11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026

    • أتلتيكو مدريد يرفض عرض الريال لضم ألفاريز بـ150 مليون يورو

    أتلتيكو مدريد يرفض عرض الريال لضم ألفاريز بـ150 مليون يورو
    2026-06-09T17:34:10+00:00

    شفق نيوز- مدريد

    أعلن نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء، رفض نادي أتلتيكو مدريد العرض ‏للحصول على الحقوق الرياضية للاعب جوليان ألفاريز.‏

    وذكر النادي في بيان، أن مجلس إدارته عقد اجتماعاً وتقدّم بعرض بقيمة ‏‏150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد بشأن ألفاريز.‏

    وأضاف البيان، أن "أتلتيكو مدريد تقدم بالشكر لريال مدريد على العرض المقدم ‏والذي جاء في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين، لكنه رفض العرض ‏وأحال ريال مدريد إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب".‏

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon