أتلتيكو مدريد يرفض عرض الريال لضم ألفاريز بـ150 مليون يورو

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، يوم الثلاثاء، رفض نادي أتلتيكو مدريد العرض ‏للحصول على الحقوق الرياضية للاعب جوليان ألفاريز.‏

وذكر النادي في بيان، أن مجلس إدارته عقد اجتماعاً وتقدّم بعرض بقيمة ‏‏150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد بشأن ألفاريز.‏

وأضاف البيان، أن "أتلتيكو مدريد تقدم بالشكر لريال مدريد على العرض المقدم ‏والذي جاء في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين، لكنه رفض العرض ‏وأحال ريال مدريد إلى الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب".‏