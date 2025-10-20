"تك بول" العراق يفتتح مشواره الآسيوي بفوز مثير على تايلاند في البحرين

شفق نيوز- المنامة

‏حقق المنتخب العراقي "للتك بول" للشباب في منافسات "فردي شباب" أول فوز له في دورة الألعاب الآسيوية في البحرين على نظيره التايلاندي بشوطين مقابل لاشيء.

وجرت المباراة في صالة منافسات التك بول (تنس كرة قدم) قاعة رقم 10 بالمجمع الخاص بدورة الاسيوية في البحرين.

وانتهت الجولة الأولى بنتيجة 12 - 8 للمنتخب العراقي، فيما حسم شباب العراق الجولة الثانية ايضا لصالحه 12 - 11.

وغادرت بعثة العراق إلى البحرين السبت الماضي، للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية الثالثة للشباب، التي تنطلق الأربعاء وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وسبقت لعبة "التك بول"، حفل الافتتاح، حيث يشارك العراق بـ 26 رياضياً في ثماني فعاليات "التك بول"، المواي تاي، رفع الأثقال، الملاكمة، الدراجات، الفروسية، الهجن والرياضات الالكترونية.