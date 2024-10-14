تكليف عراقي لمراقبة حُكام مباراة الصين وإندونيسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي العراقي، يوم الاثنين، عن تكليف مراقب حكام عراقي، لمراقبة حكام مباراة منتخبي الصين وإندونيسيا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وفي بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم، ورد لوكالة شفق نيوز، قال إنه "تم تكليف مراقبَ الحكام الدولي العراقي علاء عبد القادر، لمُراقبة حكام مباراة منتخبي الصين وإندونيسيا التي تجري يوم غدٍ الثلاثاء ضمن تصفياتِ كأس العالم 2026".

وتجري المباراةُ في مدينةِ شينغّدو الصينية في إطار الجولةِ الرابعة من التصفياتِ الآسيويّة.