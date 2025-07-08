تكليف "سعد معن" مستشاراً للأمن الرياضي العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، يوم الثلاثاء، تكليف اللواء سعد معن بمنصب مستشار الأمن الرياضي، في خطوة قال إنها "تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة ومستقرة في الوسط الرياضي العراقي".

وقال مفتن في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا القرار ياتي ضمن مساعي اللجنة لترسيخ مستوى أعلى من الحماية داخل المنشآت الرياضية، وضمان سلامة اللاعبين والجماهير، إلى جانب الحد من مظاهر العنف والتجاوزات خلال الفعاليات الرياضية.

ورأى مفتن، أن معن يتمتع بخبرة واسعة في المجال الأمني، إذ شغل مناصب مهمة في وزارة الداخلية، وكان له دور بارز في الإعلام الأمني وإدارة الأزمات، ما يمنحه مؤهلات استراتيجية لدعم منظومة الأمن الرياضي.