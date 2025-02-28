تكليف حكمين عراقيين لقيادة نهائي كأس آسيا للشباب في الصين

شفق نيوز/ كلفت لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، يوم الجمعة، حكمين عراقيين دوليين لقيادةِ المباراة النهائيّة لبُطولةِ كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً التي ستجري في مدينةِ شينزين الصينية غداً السبت.

وسيكون الحكمُ زيد ثامر حكماً رابعاً مع حكم ياباني، فيما سيكون الحكم حيدر عبد الحسن، حكماً احتياطياً.

وكان الحكمان زيد ثامر، وحيدر عبد الحسين، قد شاركا في قيادةِ عددٍ من المباريات من قبل في نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ الجارية أحداثها الآن، منها مباريات أستراليا مع قطر، وإيران مع أوزباكستان، وكوريا الجنوبية مع أوزباكستان، وكوريا الجنوبية مع السعودية.