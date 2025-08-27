تكليف حكمين عراقيين لقيادة التصفيات الأولمبية الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

كلفت لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، حكماً وحكماً مساعداً عراقيين دوليين لقيادةِ التصفياتِ القارية الأولمبية.

وجاء تكليفُ الدوليّ زيد ثامر (حكماً للساحة)، والدوليّ حيدر عبد الحسين (حكماً مساعداً)، لقيادةِ التصفياتِ الآسيويّة التي تحتضنها العاصمةُ الإماراتية أبوظبي الشهر المُقبل.

يذكر أن التصفيات الأولمبية الآسيوية لكرة القدم هي بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي لتحديد المنتخبات التي ستمثل القارة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث تُقام كل أربع سنوات قبل انطلاق الأولمبياد، ويشارك فيها معظم المنتخبات الآسيوية تحت سن 23 عاماً.