تكليف حكمين دوليين لقيادة تصفيات كأس آسيا للناشئين في كمبوديا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تكليف الحكمَ الدوليّ حسين علي، والحكم المساعد فلاح منشد لقيادةِ مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين دون 17 عاماً في كمبوديا.

وتقام التصفيات للفترة من 19 حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتضم المجموعات خمسةَ منتخبات هي: كمبوديا والفلبين وبنغلاديش ومكاو وأفغانستان.

وكانت لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم - قسّم الأكاديمية الآسيوية، كلفت الحكمَ الدوليّ محمد طارق أحمد، لقيادةِ مباريات تصفيات آسيا للناشئين التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 23 ولغاية 27 من الشهر الحالي.