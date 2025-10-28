تكريماً لمؤسسي اللعبة.. بغداد تحتضن بطولة للتايكواندو

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو محمود عباس اللامي، يوم الثلاثاء، ان العاصمة بغداد ستستضيف بطولة كأس السفير الكوري الخامسة للتايكواندو، والتي ستقام للفترة من 30 تشرين الأول الجاري ولغاية الأول من تشرين الثاني المقبل .

وقال اللامي، لوكالة شفق نيوز، ان البطولة ستتضمن منافسات الكروكي لفئة المتقدمين (رجال ونساء)، اضافة الى فعالية البومسي المخصصة لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين من كلا الجنسين .

وبين أن البطولة تقام سنوياً تقديراً لمؤسسي اللعبة في كوريا الجنوبية التي تعد رائدة التايكواندو عالمياً، مشيراً الى ان الاتحاد أبلغ الاندية العراقية بالمشاركة وقد أتمت استعداداتها لخوض منافسات يتوقع ان تشهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين اللاعبين .