"تكرار إنجاز 2007".. كرويون عراقيون يرفعون سقف الطموحات بعد قرعة المجموعة "الآسيوية"

شفق نيوز / علقت شخصيات كروية عراقية، يوم الجمعة، على قرعة بطولة كأس آسيا 2023 المقررة في قطر، مشيرة إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم، سيتأهل للدور الثاني إلى جانب اليابان، لكنه أمام مسؤولية كبيرة.

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا التي جرت أمس الخميس في قطر، المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

تكرار إنجاز 2007

وقال رئيس الاتحاد العراقي والنجم الكروي السابق، حسين سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "قرعة كل المنتخبات الآسيوية متوازنة، كما أن إدخال 24 منتخباً تحدث لأول مرة وهذا بالتأكيد سينعكس سلباً على الجانب الفني وإيجابا على الجانب المادي".

وأضاف سعيد، أن "النسخة الحالية للبطولة سيكون لها جانب تسويقي أكثر مما هو فني وستكون المنافسات حسب التصنيف بالمجموعات فهناك فرق ضعيفة وأخرى قوية، لكن بشكل عام ستكون الفرصة أكبر لانتقال المنتخبات العربية إلى الدور الثاني".

وشدد على ضرورة سعي المنتخب الوطني لتصدر المجموعة وتجنب أحد المنتخبات التي ستتصدر ترتيب المجموعات الأخرى إلى دور الـ16".

وأكد سعيد، إمكانية أن يجدد المنتخب العراقي تحقيق إنجاز 2027، خصوصا أن الظروف مؤاتية، وسيتم خوض المباريات في ملاعب مونديالية وبلد عربي تتوفر فيه كل مقومات النجاح لمنتخب العراقي، مثل مؤازرة الجمهور والأجواء المشابهة وتواجد أفضل المحترفين في قائمة كاساس والملاعب المتطورة".

ودعا حسين سعيد، مدرب المنتخب خيسوس كاساس، إلى "اختيار المحترفين الأبرز لتشكيلة المنتخب، لتعزيز صفوف الفريق ويكون نداً قوياً أمام قوة فرق القارة".

وأكد أن "المنتخب أصبح أمام مسؤولية كبيرة سيما وانه يحظى باهتمام جماهيري وحكومي كبير وشاهدنا كيف تم دعمه من قبل الدولة بعد بطولة خليجي 25 وكيف أصبح مصدر سعادة وفرح للعراقيين ومتابعاً بشكل دقيق من قبل الدولة".

مجموعة متوازنة

من جانبه، رأى نجم المنتخب العراقي السابق والمدرب الحالي حيدر عبد الأمير، ان مجموعة المنتخب الوطني متوازنة تقريباً، لكن اليابان مرشح أول لتصدر منتخبات المجموعة الرابعة.

ورجح عبد الأمير، خلال حديثه للوكالة، أن يكون المنتخب العراقي، بالمركز الثاني، دون منافسة من فيتنام أو إندونيسيا على المركز"، مبينا أن "العراق يمتلك مقومات تؤهله ليكون منافساً أقوى والتأهل لدور الـ16".

وأشار إلى أن "في حال تم التجهيز والاستعداد بشكل جيد للبطولة فسنرى منتخبنا الوطني في كأس آسيا نداً ومنافساً أمام أقوى فرق القارة الصفراء".

سابقة إيجابية

ومن جهته، توقع مدرب المنتخب العراقي الأولمبي، راضي شنيشل، أن "مجموعة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا لن تكن صعبة، بل أنها مناسبة للمتخب وأن حظوظه سانحة للتأهل.

وأوضح شنيشل، خلال حديثه للوكالة، أن "المجموعة الرابعة تضم ثلاثة منتخبات من شرق آسيا، وذلك سيعود بالإيجاب للمنتخب العراقي، لا سيما وانه سيواجه منتخبات تلعب بنفس الطريقة والأسلوب".

وأشار إلى أن "على الكادر التدريبي أن يفكر جيدا ويضع الحلول المناسبة قبل مواجهة منتخبات المجموعة لضمان تأهل الأسود إلى المرحلة الثانية من البطولة".